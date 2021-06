Høyeste strømprisen i mai på ti år

Strømprisen var på det høyeste nivået den har vært på i mai på over ti år, ifølge en pressemelding fra Entelios, et datterselskap av Agder Energi.

Grunnen skal være en spesielt kald mai samt stigende råvarepriser.

Strømprisen for mai ble på 44,28 €/ MWh, som tilsvarer omtrent 45 øre pr. Kwh. Dette er godt over fem ganger så høyt som mai i fjor, opplyses det.

Også mindre nedbør enn normalt skal ha bidratt til å holde prisene oppe.

«Men selv om prisene i snitt er høye, ser vi at vekslende vindkraft i Norden og Europa gjør at prisene svinger i større grad enn tidligere. På timesbasis har vi hatt både tresifrede spotpriser, men også negative priser – altså priser under null kroner,» heter det i meldingen.

Eksplosiv cocktail

På kontinentet har det kjølige været preget den siste måneden, og der er gass en vanlig varmekilde. Dette er ifølge meldingen én faktor som har bidratt til en høyere gasspris. Gass er også populært i store deler av Asia, hvor Kina nærmest støvsuger markedet for flytende gass, og dermed drar prisene oppover på verdensmarkedet.

«En høy gasspris kombinert med stigende priser for utslippsrettigheter (CO2-prisen), er en eksplosiv cocktail for høyere strømpriser i Europa. Er dette en trend som vil fortsette, eller er dette et midlertidig fenomen, skapt av koronarelaterte flaskehalser i økonomien? Det vet vi ikke ennå.»