Oljeprisen bikker 70 dollar fatet før dagens Opec-møte

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,91 prosent til 70,08 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,94 prosent til 67,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen steg ifølge TDN Direkt mandag etter meldinger om at Opec+ sin tekniske komité (JTC) nå estimerer at oljelagrene vil avta raskt i andre halvdel av 2021, og at det ventes et strammere globalt marked fremover.

JTC avholdt sitt møte mandag, og tirsdag er det Opec+ som står for tur.

Ifølge nyhetsbyrået er det ventet at oljekartellet vil holde seg til planen om en sakte tilbakeføring av produksjonskutt på 700.000 fat pr. dag i juni og 840.000 fat pr. dag i juli.

– Vi tror markedet vil kunne absorbere ytterligere tilbud, og venter dermed at kartellet vil bekrefte deres plan om en økning i produksjon over de neste to månedene (..) vår balanse viser også at Opec+ har rom for å kunne øke produksjonen senere i år, til tross for potensiell økning i iransk tilbud, sier analytikere i ING Economics, ifølge TDN Direkt.