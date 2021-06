Blir Equinors største utenlandsfelt

Equinor og ExxonMobil, Petrogal Brasil og Pré-sal Petróleo SA (PPSA) har besluttet å bygge ut fase 1 av Bacalhau-feltet i det brasilianske pre-salt-området Santos, ifølge en pressemelding.

Investeringen er på om lag 8 milliarder dollar, tilsvarende 66 milliarder kroner.

Skaper store verdier

– Dette er en spennende dag. Bacalhau blir den første utbyggingen i pre-salt-området som drives av en internasjonal operatør, en utbygging som vil skape store verdier for Brasil, Equinor og partnerne, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Han viser til at Bacalhau er et globalt konkurransedyktig prosjekt, med en balansepris på under 35 dollar i en sentral energiregion.

– Anslåtte utvinnbare reserver i første fase er på over én milliard fat olje, sier Nylund.

Utbyggingsplanen ble godkjent av det brasilianske reguleringsorganet ANP (National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels) i mars 2021.

– Viktig steg på veien

– Bacalhau er et viktig steg på veien mot å realisere vår strategiske ambisjon om å styrke vår tilstedeværelse i Brasil. Det er også et viktig prosjekt for landet, siden det representerer betydelige investeringer, ringvirkninger i forsyningskjeden og lokal sysselsetting, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Oljeproduksjonen skal etter planen ifølge meldingen starte i 2024. På grunn av coronapandemien og usikkerheten som er knyttet til den, kan prosjektplanene bli endret på grunn av helse- og sikkerhetsrestriksjoner.