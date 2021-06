Nedgraderer Nel – mer enn halverer kursmålet

SpareBank1 Markets nedgraderer nå Nel-aksjen fra kjøp til selg. Samtidig kutter meglerhuset sitt kursmål på aksjen fra 20 til 8,50 kroner.

Nel-aksjen faller tirsdag formiddag 6,02 prosent til 17,01 kroner som dagens foreløpig mest omsatte aksje.

«I vårt best case-scenario, som inkluderer å nå den nødvendige elektrolysekapasiteten i IEAs netto nullutslipp-scenario på 3.600 GW innen 2050, hvor Nel er markedsledende med en avkastning på investert kapital på 37,5 prosent og en markedsandel på 30 prosent, estimerer vi en virkelig verdi på rundt 31 kroner pr. aksje», skriver meglerhuset i analysen.

De påpeker at de imidlertid sliter med å bruke dette som basiscase, og skriver videre at det er tre hovedårsaker til at de nå derfor anbefaler salg av aksjen.

Økt konkurranse og marginpress

For det første er SpareBank1 Markets nå bekymret for at økt konkurranse fra flere veletablerte selskaper, som Thyssenkrupp og Siemens, nå truer Nels posisjon som markedsleder og vil skape et miljø med svake marginer.

I tillegg trekker meglerhuset frem at IEAs nullutslipp-scenario i snitt innebærer årlig innstallering av 124 GW de neste 29 årene, noe som står i kontrast til et EU-mål å 40 GW totalt innen 2030.

«Selv om vi har sterk tro på både en rask endring mot nullutslipp og på hydrogen, antar selv ikke IEA at nullutslipp innen 2050 er det mest sannsynlige scenarioet», påpeker analytikerne.

Som en siste årsak forventer meglerhuset at Nel på kort- og mellomlang sikt vil få et økt press på marginene, som selskapet selv også uttrykte i førstekvartalsrapporten.

«Vi forventer et kortsiktig marginpress, hovedsakelig som et resultat av 3,5x stigning i Iridium-prisene», heter det i rapporten.