Cloudberry Clean Energys rettede emisjon som ble børsmeldt i går, ble flere ganger overtegnet utenfor hjørnesteinsinvestorsforpliktelsene, ifølge en børsmelding.

Emisjonen tiltrakk seg sterk interesse fra institusjonelle investorer av høy kvalitet i Norden og internasjonalt.

Som et resultat av den sterke interessen har Cloudberry bestemt seg for å øke størrelsen på emisjonen til 86 millioner aksjer, opp fra tidligere 80 millioner aksjer, med et samlet bruttoproveny på 1.075 millioner og tegningskurs 12,50 kroner.

Johan H. Andresens Ferd tegnet seg for 16 millioner aksjer i emisjonen til totalt 200 millioner kroner. Selskapet planlegger å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil to millioner aksjer.