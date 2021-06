Spetalen tar 33 prosent av hydrogenselskap

Saga Pure har gjennomført en plassering på 30 millioner kroner i IC Technologies (ICT) etter en prinsippgodkjennelse (AIP) fra DNV av ICTs lagringsløsning for flytende hydrogen, går det frem av en børsmelding.

Investeringen i det Trondheim-baserte selskapet ble først varslet i en børsmelding 25. mars i år.

Med investeringen tar Saga Pure 33 prosent av ICT, og det Øystein Stray Spetalen-dominerte har også en opsjon på å investere ytterligere 30 millioner i selskapet.

– En viktig milepæl

– En AIP fra DNV er en viktig milepæl for ICT, og det betyr at teknologien er et steg nærmere bruk i maritime omgivelser. Neste viktige milepæl for selskapet nå er å bygge og teste den innovative lagringsløsningen i «real-life»-applikasjoner, sier Saga Pure-sjef Bjørn Simonsen i en kommentar.

– Vi tror ICTs teknologi representerer et potensielt gjennombrudd for storskala transport og lagring av flytende hydrogen, og ser høyt potensial for selskapet fremover, legger han til.

Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Saga Pure med 36,09 prosent eierandel privat og ytterligere 5,96 prosent gjennom Tycoon Industrier.