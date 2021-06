– Gjenoppliver vekstmaskinen

Scatec opplyste i en børsmelding tirsdag kveld at selskapet har vunnet anbudsrunden på tre prosjekter på totalt 150 MW hos sør-afrikanske myndigheter.

De tre prosjektene består av totalt 540 MW solkraft og 225 MW/1.140 MW batterilagring.

– Viktig og etterlengtet

SCATEC-ANALYTIKER 1: John Olaisen i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

ABG Sundal Collier påpeker ifølge TDN Direkt i en analyse at kapasiteten på 540 MW solkraft er lavere enn tidligere indikerte 600 MW, men også at ledelsen begrunner dette med detaljerte studier som viste at lavere kapasitet er nødvendig for å sikre kontrahert kapasitet på 150 MW.

«Likevel er dette prosjektet en av seks som ledelsen har sagt burde starte konstruksjon i 2021 og bidra til å nå målet 4,5 GW solkapasitet innen årsslutt, sammenlignet med nåværende 2,1 GW», heter det i analysen.

Meglerhuset mener ifølge nyhetsbyrået at tirsdagens nyhet var viktig og etterlengtet, og noe markedet har ventet på siden tidlig 2021.

– Gjenoppliver vekstmaskin

SCATEC-ANALYTIKER 2: Tom Erik Kristiansen i Pareto. Foto: Iván Kverme

Pareto Securities viser i sin oppdatering til at Sør-Afrika-kontraktene er på linje med tidligere guiding om prosjekter som skulle sikres i år, men karakteriserer ifølge TDN Direkt likevel annonseringen som veldig positiv og at den gjenoppliver Scatecs organiske vekstmaskin etter en lengre periode med begrensede tildelinger.

Scatec stiger drøye prosenten til 224,60 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag. Med kursmål 310 kroner og en kjøpsanbefaling ser ABG Sundal Collier dermed en oppside i aksjen på nesten 40 prosent fra dagens nivåer.