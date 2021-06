– Dette har utviklet seg til å bli rene Champions League i havvind, og vi har slått sammen de sterkeste lagene for å bli best, sier Ørjan Svanevik til Finansavisen.

Han er konsernsjef i Arendals Fossekompani (AFK), som nå går sammen med Johan H. Andresen-familiens Ferd om etablering av et nytt havvindselskap, Seagust.

Målet er å utvikle en regional havvindaktør som vil prioritere samarbeid med norske leverandører langs hele verdikjeden.

Seagust er et joint venture hvor AFK og Ferd eier halvparten hver. Selskapet skal utvikle og drive havvindprosjekter i Norge og utlandet.

De store aksjonærene i Arendals Fossekompani er Kjell Chr. Ulrichsen-familiens Ulfoss Invest, Morten Bergesen-familiens Havfonn og Erik Musts Must Invest.

Ferd eier 50 prosent i oljeserviceselskapet Aibel, mens Arendals Fossekompani sitter på vannkraftressurser og er storaksjonær i teknologileverandøren Volue.

Aibel er i ferd med å levere tre omformerplattformer til utbyggingen av Dogger Bank-prosjektet i Nordsjøen. Volue arbeider med digitalisering av verdikjeden for fornybare energikilder, som nettopp havvind.

HAVVIND NESTE: Ørjan Svanevik og Arendals Fossekompani går sammen med Ferd og vil være med og konkurrere om havvind-lisenser i Nordsjøen. Foto: Arendals Fossekompani





To områder

1. januar åpnet Norge opp to områder for havvind; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, med henholdsvis 1,5 og 3,0 gigawatt. Seagust vil vurdere å søke konsesjon på begge.

Utsira Nord, som ligger rett vest for Haugesund, er godt egnet for flytende vindkraft. Sørlige Nordsjø II, som grenser til dansk sektor sørøst i Nordsjøen og hovedsakelig er egnet for bunnfaste vindmøller, kan åpne for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa.

Flere aktører har meldt sin interesse for disse områdene. I januar gikk skipsreder Trygve Seglem Haugesund sammen med Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag om etablering av Deep Wind Offshore. Målet var i første omgang konsesjon for Utsira Nord.

Deep Wind Offshore og Seagust skal konkurrere med store aktører som Equinor, Shell og Aker-systemet om vindkraftkonsesjoner.