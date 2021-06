Statkrafts flytende solkraftverk i Albania er i gang

Statkraft har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Prosjektet er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren Ocean Sun.

Kraftverket er plassert i Banja-reservoaret i Albania, der Statkraft allerede drifter og eier Banja vannkraftverk. Enheten som nå er satt i produksjon leverer sin fornybare kraft til det albanske kraftnettet og er den første av i alt fire enheter som skal på plass i løpet av året.

Den første enheten, bestående av 1.536 solcellepaneler, har en installert kapasitet på 0,5 MWp og dekker nesten 4.000 kvadratmeter. I tillegg er 160 tilsvarende paneler plassert på land for sammenligning og dokumentasjon av kjøleeffekten på de flytende panelene.

Prosjektet forventes å fortsette med fase 2 i løpet av andre halvdel av 2021, hvor ytterligere tre flytende enheter skal installeres med en samlet tilleggskapasitet på 1,5 MWp.

– Dette er en viktig milepæl for vårt innovative, flytende solprosjekt. Vi ser frem til de konkrete resultatene av dette demonstrasjonsprosjektet for å vurdere potensialet for ytterligere utvidelse av denne spennende teknologien, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, i en melding.

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007. Vannkraft står for majoriteten av Albanias strømproduksjon, og representerer rundt 95 prosent av landets krafttilgang.