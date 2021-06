Dropper grønn transaksjon – skylder på for dårlige vilkår

BW Offshore dropper å utstede det grønne obligasjonslånet som ble lansert i slutten av mai.

I en oppdatering torsdag viser selskapet til at vilkårene som ble tilbudt, ikke var tilfredsstillende.

25. mai opplyste BW Offshore at Danske Bank, DNB Markets, Nordea og Pareto Securities var gitt mandat til å sjekke markedet for et mulig grønt obligasjonslån på fem år.

Provenyet fra transaksjonen ville selskapet bruke på grønne prosjekter og løsninger innen fornybar energi.

Samme dag som meglerhusene ble engasjert, la BW Offshore frem gode kvartalstall. Nytt utbytte ble også kunngjort.