Hun blir ny sjef for Røkke-investering

Aker Horizons-investeringen Rainpower har ansatt Hege Brende som ny adm. direktør, med tiltredelse 1. august, opplyses det i en melding.

Hun overtar etter Vidar Borhaug, som har ledet vannkraftsteknologiselskapet siden begynnelsen av 2019.

Brende kommer til Rainpower fra stillingen som avdelingsdirektør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), en statlig etat for geologisk kartlegging og forskning.

Tidligere har hun ledet forsknings- og utviklingsprogrammer innen vannkraft og fornybar energi i EU, Statkraft og Norsk institutt for naturforskning.

– Vi er veldig glade for at Hege Brende vil komme til Rainpower, og vi ser frem til å jobbe med henne og Rainpower-teamet for å ta selskapet videre til de neste utviklingsfasene, sier Karl-Petter Løken, investeringsdirektør i Aker Horizons, i meldingen.

Kjell Inge Røkkes Aker Horizons kjøpte opp Rainpower tidligere i år. for å utvikle selskapet til en neste generasjons tilbyder av vannkraftsteknologi og -løsninger.