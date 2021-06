Børsferskt solselskap satser i Sør-Amerika

Norsk Solar, som utvikler, finansierer, bygger, eier og drifter solcelleanlegg, har etablert et heleid datterselskap i Brasil som et ledd i strategien for å utvide virksomheten i Latin- og Sør-Amerika, ifølge en melding fra selskapet.

Det brasilianske solmarkedet vokser raskt med stort volum og muligheter. Norsk Solar er den eneste globale aktøren i landet med en spesialisert plattform og en forretningsmodell skreddersydd for det kommersielle og industrielle segmentet (C&I), ifølge meldingen.

Opprettelsen av datterselskapet støtter Norsk Solars posisjonering til å bli en betydelig aktør i markedet. Mauro Benedetti er innsatt som ny landssjef for Norsk Solar for å lede selskapets virksomhet i Brasil. Benedetti har mer enn ti års erfaring innen forretningsutvikling, juridisk og prosjektfinansiering innen fornybar energi.

Solselskapet jobber nå med å utvikle en pipeline av prosjekter i Brasil.

Norsk Solar-aksjen ble notert på Euronext Growth 12. april og er ned 15,44 prosent den siste måneden, til 9,20 kroner.