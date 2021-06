Slakter IEAs nullutslippsplan

Både Russland og Saudi-Arabia, to av verdens største oljeprodusenter, sier de vil trosse anbefalingene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og fortsette å investere i olje og gass.

Nesten 200 land har ratifisert Parisavtalen fra 2015, hvor landene skrev under på å jobbe med å begrense klodens temperaturøkning til 1,5 grader celsius over førindustrielle nivåer. Avtalen krever netto null klimagassutslipp innen 2050.

I mai gikk IEA ut og advarte mot om at hvis verden skal ha en sjanse til å nå målet, må CO2-utslippene kuttes drastisk. Energibyrået mener at å stoppe utviklingen innen olje, gass og kull er grunnleggende for å nå det internasjonalt avtalte målet om netto-nullutslipp.

– Urealistisk

I en tale på St. Petersburg International Economic Forum sa den russiske visestatsministeren og tidligere energiministeren Alexander Novak at IEA tilsynelatende hadde kommet til sine funn ved å bruke «omvendte beregninger» om hvordan man skal oppnå netto-nullutslipp innen 2050, skriver CNBC.

– Etter mitt syn er dette en forenklet tilnærming. Det er også urealistisk, sier Novak.



Novak sier likevel at det ikke er noen tvil om at verden må bevege seg mot det grønne skiftet og energien.

– Men vi må være tydelige med hvilke ressurser dette kan gjøres med, hvem som skal betale for det, hva teknologier og muligheter vi har tilgjengelig for oss, blant annet for å løse store problemer som fremdeles venter på løsningene, sier den russiske visestatsministeren.

I en kommentar til CNBC sier Novak at Russland har fortsatt planer om å investere i olje, kull og gass.

– Jeg kan forsikre deg om at strategien til Russland er å fortsette å investere i både olje og gass og i kull. Men vi investerer også i fornybar energi, i hydrogen, elektriske biler og elektriske ladestasjoner, så vi ser det kommende tiåret som å bruke en blanding av fornybar energi og fossilt drivstoff, sier Novak.

TAR DET IKKE ALVORLIG: Saudi-Arabias energiminister, prins Abdulaziz bin Salman. Foto: Bloomberg

Oppfølger til «La La Land»

Novaks kommentarer kommer like etter at Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman tøyset om IEAs rapport på en virtuell konferanse tidligere denne uken.

– Det er en oppfølger av filmen «La La Land». Hvorfor skal jeg ta det på alvor, spurte Abdulaziz retorisk.



Reaksjonen til Abdulaziz kom like etter at OPEC+ hadde blitt enige om å redusere produksjonskuttene de neste månedene på grunn av oppgang i oljeprisen.

– Saudi-Arabia produserer olje og gass til lave priser og produserer fornybar energi. Jeg oppfordrer verden til å akseptere dette som en realitet: At vi skal være vinnere av alle disse aktivitetene, sier energiministeren.