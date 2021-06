Analytikerne frykter for sterk etterspørsel

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,72 prosent til 71,37 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,60 prosent til 69,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen er mandag svekket, som følge av at markedet venter på tydelig prisingstrender, til tross for at sentimentet stort sett er støttet av sterke etterspørselsutsikter fra den vestlige verden, melder TDN Direkt.

Det vil denne uken være fokus på oljemarkedsrapportene fra Opec og IEA, som kommer henholdsvis torsdag og fredag.

Ifølge TDN Direkt er analytikere nå er bekymret for at hvis Opec+ skal fortsette å holde tilbake fat fra markedet, og at den forestående etterspørselsøkningen vil overstige økningen i tilbudet i oljemarkedet.