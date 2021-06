Grønn børsfersking gjør sitt første oppkjøp

MPC Energy Solutions har signert en oppkjøpsavtale av et kombinert kraft- og varmeanlegg (CHP) i Puerto Rico med en kapasitet på 3,4 megawatt (MW), ifølge en melding fra selskapet.

Prosjektet skal selge produsert varme og kraft i henhold til en 12-årig avtale til et farmasøytisk selskap. Oppkjøpet MPCs første siden noteringen på Euronext Growth i januar.

Avtalen er underlagt vanlige avslutningsbetingelser og forventes i august 2021. Prosjektet er for tiden under bygging med ventet oppstart i august 2021. Når det er ferdig forventes det å produsere 25.000-30.000 MWh i året, og vil føre til en reduksjon på 100.000 tonn CO2 over den 12-årige kontraktsperioden.

Investeringen passer svært godt til MPCs strategi om å fokusere på bedriftssektoren som kundebase, og å bygge strategiske partnerskap for akselerere kapitalbruken, ifølge meldingen.

MPC eier allerede en utviklingsportefølje på 334 MW solcelleprosjekter i Colombia, El Salvador og Jamaica. I tillegg har det bygget en prosjektportefølje på rundt 300 MW i Latin-Amerika og Karibia.