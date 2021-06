Vil bli ledende innen hydrogenfrakt

Gassrederiet Höegh LNG og Gen2 Energy har inngått et partnerskap for frakt av grønn hydrogen, det skriver selskapene i en pressemelding.

Partnerne tar sikte på å ta en ledende posisjon innen frakt av hydrogen, et marked som i dag ikke eksisterer. Selskapene peker på at grønn hydrgoen i dag kan produseres relativt kostnadseffektivt, men at flere av de best egnede produksjonsstedene ligger plassert slik at transport på land blir kostbart.

Höegh LNGs bidrag til partnerskapet er selskapets erfaring med import og frakt av naturgass. Gen2 Energy vil på sin side bidra med kunnskap om produksjon og sikker håndtering av hydrogen. Partene vil også se på mulighetene for utslippsfrie fremdriftssystemer i fartøyer, og potensialet for injeksjon av hydrogen i overføringsnettene for naturgass.

– Vi er glade for å være både aksjonær i selskapet, og inngå dette partnerskapet med Gen2Energy. Transport er et kritisk ledd i hydrogenverdikjeden vi er godt posisjonert til å betjene. Gen2Energy har potensial til å være en av de første store leverandørene av grønt hydrogen på markedet med Höegh LNG som tar en ledende infrastrukturrolle, sier adm. direktør Sveinung Støhle i en uttalelse.

Gassrederiet ble nylig strøket av Oslo Børs etter en omstridt oppkjøpsprosess.

To avtaler på én uke

– Avtalen bringer oss et skritt nærmere målet om å forsyne europeiske energimarkeder med fossilfritt hydrogen i stor skala, sier Jonas Meyer, adm. direktør i Gen2 Energy.

Forrige uke signerte Gen2 Energy en intensjonsavtale om daglig eksport av et tosifret antall tonn hydrogen til Skottland.

Hvor hydrogenet skal produseres er også noe det relativt ferske selskapet jobber med. Finansieringen av produksjonsanleggene kan ende i en børsnotering.

– Ett av anleggene vil ligge i Jelsa i Suldal kommune. Der eier vi en gammel tønnefabrikk som skal brukes til produksjon av hydrogen. Så blir det i hvert fall ett anlegg i Midt-Norge og ett i Nord-Norge. Helt nøyaktig hvor disse anleggene blir liggende er det litt for tidlig å gå ut med, sa Meyer til Finansavisen forrige uke.