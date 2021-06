IEA: Investeringene i ren energi må mer enn syvdobles i utviklingsland innen 2030

I midten av mai slapp Det internasjonale energibyrået (IEA) en rapport som konkluderte med at ingen nye olje- eller gassfelter trengs hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader. Rapporten fikk stor oppmerksomhet globalt og har både blitt hyllet og kritisert.

I dag, onsdag, er byrået ute med en ny rapport som tar for seg investeringene som er nødvendige i ren energi for fremvoksende- og utviklende økonomier.

Rapporten slår fast at de årlige investeringene i ren energi i fremvoksende- og utviklende økonomier må mer enn syvdobles, fra mindre enn 150 milliarder dollar foregående år til over 1 billion dollar innen 2030.

De økte investeringene er nødvendig for å få verden tilbake på sporet for å nå netto nullutslipp innen 2050, ifølge IEA.

Krystallklart

IEA påpeker at rapportene har gjort det krystallklart at verden må akselerere overgangen til ren energi for å avverge de verste negative effektene av klimaproblemene.

Samtidig fremheves det også at ikke alle land kan begynne overgangen samtidig og med samme utgangspunkt. I tillegg vil flere land i større grad være påvirket av pandemieffekter enn andre.

– Dersom energiovergangene og tempoet i investeringer knyttet til ren energi ikke økes raskt i utviklingsøkonomier vil verden stå overfor en stor svakhet i deres innsats i å adressere klimaendringene, samt nå andre bærekraftige utviklingsmål. Dette er fordi hoveddelen av veksten i globale utslipp de neste tiårene kommer fra fremvoksende- og utviklingsøkonomier ettersom de vokser, industrialiserer og urbaniserer seg, sier IEA-direktør Faith Birol i en pressemelding.

IEA skriver også i rapporten at prislappen for å unngå ett tonn med CO2-utslipp i utviklingsøkonomier vil koste rundt halvparten enn i utviklede land. Det skyldes at utviklingsland kan gå rett over til ren energi istedenfor å fase, eller bytte ut allerede forurensende energiprosjekter.