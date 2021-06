Baker Hughes med hydrogensamarbeid

Baker Hughes er enige med Air Products om å samarbeide om neste generasjons hydrogenkompresjon. Formålet med samarbeidet er å senke produksjonskostnadene og akselerere adopsjonen av hydrogen som drivstoff. Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

Baker Hughes vil tilby selskapets hydrogenkompresjons- og gassturbinteknologi for globale prosjekter til Air Products, dette inkluderer NovaLT16-turbiner for Air Products nullutslipp hydrogenenergikompleks i Edmonton i Canada og avansert kompresjonsteknologi for NEOM hydrogenprosjektet i Saudi-Arabia.

Air Products er en ledende aktør innen hydrogenproduksjon, og datterselskapet deres i Canada kunngjorde onsdag at de i samarbeid med myndighetene i landet har planer om å investere flere milliarder dollar i et nullutslipp hydrogenenergikompleks i Edmonton. Dette skal være med på å gjøre byen til sentrum for det vestlige Canadas hydrogenøkonomi.

Det vil komme på 1,3 milliarder kanadiske dollar med ventet produksjonsoppstart i 2024. Målet er å nå en produksjon på 1.500 tonn hydrogen hver dag, og fange mer enn tre millioner tonn CO2 i året.