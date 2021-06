Pareto og RBC jekker opp kursmålet

Pareto Securities hever kursmålet på Equinor fra 130 til 150 og gjentar ifølge TDN Finans sin salgsanbefaling på den norske oljegiganten. Tallknuserne ser bedre risk/reward i andre aksjer, og oppjusterer kursmålet som følge av høyere råvarepriser enn ventet.

Samtidig har RBC valgt å heve kursmålet på Equinor fra 230 til 260 kroner, ifølge Reuters.

Equinor-aksjen omsettes for 189,76 kroner, ned 0,7 prosent.

Torsdag har det blitt kjent at Equinor har inngått en avtale med Klesch-gruppen om salg av raffineringsvirksomheten i Danmark. Avtalen skal omfatte Equinor Refining Denmark A/S (ERD), som består av Kalundborg-raffineriet og terminalen nordvest på Sjælland, Hedehusene-terminalen nær København, samt tilhørende infrastruktur og industrieiendom.

Equinor melder også at selskapet har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A rundt 7 kilometer vest for Fram-feltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen. Brønnene var tørre.