Pareto ser 80 prosent oppside i vindaksje

Pareto Securities løfter kursmålet i energikonsernet Cloudberry Clean Energy til 26 kroner aksjen, fra tidligere 20 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

Det nye kursmålet impliserer et oppsidepotensial på over 80 prosent fra dagens kurs.

Pareto skriver i analysen at Cloudberry gjennom et aktivt år har ekspandert sitt nordiske fotavtrykk og flere ganger bevist verdien av sin integrerte og lokale plattform.

«Produksjonsporteføljen har sett en 13 ganger økning siden noteringen, og med et aktiv M&A-marked og med en onshore og offshore utviklingsportefølje av betydelig størrelse, forventer vi fortsatt høy aktivitet», skriver meglerhuset.

Videre fremhever Pareto at størrelse er en viktig katalysator for investorinteresse og dermed også prising, noe meglerhuset argumenterer for at rettferdiggjør en verdipremie i Cloudberry på lik linje med andre fornybare utviklere.

Cloudberry-aksjen har vært svært volatil siden nyttår og har vært opp så mye som 23 prosent og ned så mye som 11,5 prosent på de drøye fem månedene. I dag er aksjen opp 3,2 prosent, og siste 12 måneder er den opp 17,7 prosent.