IEA: Ser lavere oljeetterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) nedjusterer nå den globale oljeettterspørselen med 50.000 til 96,4 millioner fat pr. dag, opplyses det i deres månedsrapport.

Etter en rekordnedgang på 8,6 millioner fat pr. dag i 2020, er den globale oljeetterspørselen forventet å løfte seg med 5,4 millioner fat pr. dag i 2021, før en ytterligere oppgang på 3,1 millioner fat pr. dag neste år.

I 2022 spår IEA dermed at oljeetterspørselen i snitt vil være på 99,5 millioner fat pr. dag, og er dermed over nivåene fra tiden før coronapandemien.

Forskjeller

IEA påpeker at veien tilbake etter covid-19 vil være ujevn, ikke bare mellom de ulike regionene, men også mellom sektorer.

«Mens slutten på pandemien er i sikte for de avanserte økonomiene, vil langsom vaksinedistribusjon fortsatt kunne sette «friskmeldingen» i fare for landene utenfor OECD. Luftfartssektoren vil være den tregeste til å komme seg, ettersom noen reisebegrensninger sannsynligvis fortsatt vil vedvare frem til pandemien er under kontroll», heter det i meldingen.

IEA forventer også at bensinetterspørselen vil ligge bak nivåene fra før covid-19, ettersom mange fortsatt jobber hjemmefra, samt at andelen elektriske og mer effektive biler øker.