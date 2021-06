Het hydrogenkjempe må lukke bøkene før tiden

Forrige uke presenterte danske Green Hydrogen Systems betingelsene for sin børsintroduksjon på Nasdaq København. Mandag opplyser selskapet at bøkene for emisjonen vil stenges tidligere enn planlagt, det vil si ved midnatt 15. juni.

Green Hydrogen Systems opplyste mandag for en uke siden om at bøkene ville være åpne frem til senest 21. juni, men at de ikke ville stenge – helt eller delvis – før midnatt 15. juni.

Betydelig overtegning

Bakgrunnen for den tidlige stengningen er at den samlede etterspørselen betydelig overstiger det maksimale antall aksjer i emisjonen. Resultatet og fordelingen av aksjer ventes annonsert 17. juni, altså torsdag.

Green Hydrogen Systems opplyste sist mandag om at 27,5 millioner nye aksjer ville bli utstedt til kurs 40 danske kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 1,1 milliarder danske kroner – og en verdsettelse etter fullført børsintroduksjon (IPO) på rundt 3 milliarder danske kroner.

I tillegg til emisjonen planlegger selskapet en overtildelingsopsjon på 4.125.000 aksjer.

Nok til fire års vekst

Nettoprovenyet (på rundt én milliard danske kroner) ventes å være tilstrekkelig til å lansere selskapets X-Series-elektrolysører og potensielt å finansiere veksten ut 2025.

Green Hydrogen Systems sikter seg inn mot en høy topplinjevekst, og målet er inntekter fra kundekontrakter på over én milliard danske kroner i 2025.

Første handelsdag for aksjen ventes til 22. juni.