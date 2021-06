Equinor øker investeringene i fornybar energi og jekker opp utbyttet

Equinor satser nå på raskere omstilling, og har en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035. Målet er klimanøytralitet innen 2050, opplyses det i en børsmelding.

Innen 2030 vil selskapets investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger utgjøre halvparten av de årlige bruttoinvesteringene.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier Equinor-sjef Anders Opedal i en kommentar.

Økt utbytte

Opedal påpeker at Equinor skal forbedre olje- og gassporteføljen for å levere sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen. Nye prosjekter som kommer i produksjon innen 2030 skal ha en gjennomsnittlig balansepris på under 35 dollar pr. fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år.

Selskapet forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, og i perioden fra 2021 til 2026 forventer Equinor å investere cirka 23 milliarder dollar brutto.

– Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier han.

Equinor forventer de kommende fem årene en fri kontantstrøm på om lag 35 milliarder dollar, og i perioden 2021-2030 en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på cirka 12 prosent.

Det kvartalsvise utbyttet økes til 0,18 dollar pr. aksje, en økning på 0,03 dollar fra første kvartal. I tillegg introduseres det et nytt program for tilbakekjøp av aksjer på om lag 1,2 milliarder dollar fra 2022.