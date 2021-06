Equinor: Egenproduksjonen i 2030 vil være på dagens nivå

I dag arrangerer Equinor sin kapitalmarkedsdag. Oljegiganten forventer at deres egenproduksjon vil falle etter 2026 og at den i 2030 vil være på nivå med det selskapet produserer i dag.

– Vi ser at vi har en økning i vår produksjon som ligger mellom 2 til 3 prosent i vekst frem til 2026. Vår egenproduksjon vil falle etter 2026 og vil i 2030 være på nivå med det vi har i dag, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor, ifølge TDN Direkt.

Equinor-sjefen ser et lavere behov for olje- og gass etter 2030 slik at Equinor vil tilpasse leveransen i forhold til de behovene de ser etter 2030. Samtidig understreker Opedal at veksten frem mot 2026 på 2-3 prosent er den samme som selskapet har kommunisert tidligere.

Ifølge TDN Direkt velger Equinor å nedjustere sine forventninger til reell avkastning på fornybarprosjekter fra 6-10 prosent til 4-8 prosent.

– Men så er det sånn at vi har god erfaring innenfor offshore wind, vi har muligheten til å gå inn i nye områder der vi kan se tegn til høyere avkastning, sier Opedal.

Tirsdag faller Equinor-aksjen 2,1 prosent til 188,12 kroner samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,6 prosent.