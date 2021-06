– Utviklingen av havvind i Norge vil sannsynligvis møte motstand i tiden fremover, sier olje- og energiminister Tina Bru under havvindkonferansen til Næringsforeningen tirsdag formiddag.

Hun peker ifølge TDN Direkt på at grunnen til at det ikke er en stor diskusjon enda, er fordi markedet ikke er så godt etablert.

– Går i bølgedaler

Et av spørsmålene som stilles til ministeren er hva regjeringen har lært av utviklingen av vind på land.

– Det vi vet er at det går i bølgedaler, og at pendelen kan svinge svært raskt, sier Bru, og peker på at det i starten ikke var noen som ville utvikle vindkraft.

– Når vi gjorde endringer i blant annet avskrivningsmodellen, fikk vi en slags ketchup-effekt, hvor alle ville utvikle vindkraft. Litt senere var det igjen ingen som ville utvikle ny vindkraft, forklarer Bru.

Vil bli verdens største



Under konferansen sier Bru ifølge nyhetsbyrået at mange tegner et bilde om at Norge er sent på ballen og langt bak i utviklingen av havvind. Dette er ikke olje- og energiministeren enig i, og trekker frem Hywind Tampen som hun forteller vil bli verdens største havvindpark når den er ferdigstilt.

– Det som skiller oss fra andre land, er at vi ikke har samme driv for denne fornybare kraften. Produksjon av strøm fra havvind er pr. i dag mye dyrere enn den kraften vi produserer fra eksempelvis vann- og vindkraft på land, sier ministeren, men legger ifølge TDN Direkt til at dette kan endre seg i fremtiden.