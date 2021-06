Meglerhus mener Nel-aksjen kan stige 50 prosent

Meglerhuset RBC har startet dekning på Nel-aksjen, noe som har resultert i en outperform-rating og et kursmål på 27 kroner.

Ifølge TDN Direkt venter meglerhuset at Nel vil levere en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 35 prosent i perioden 2022-30. Kombinert med marginekspansjon mener tallknuserne at det støtter en attraktiv risiko- mot avkastningsprofil.

RBC tror også at Nel har en strategisk fordel mot sammenlignbare selskaper som følge av etablerte partnerskap med EPC-aktører.

Det er ikke bare nordmenn som følger utviklingen i det norske hydrogenselskapet. Aksjonærlister viser at Clearstream Banking eier 50,7 prosent av aksjene i Nel. Flaggeplikten utgår ettersom dette er en klientkonto som eies av Deutsche Börse, og det er stort sett tyske småsparere som står bak.

Tirsdag omsettes aksjen for 18,07 kroner, opp 3,3 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 50 prosent fra dagens nivå.