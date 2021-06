Sveaas vil ut av Magnora

Investor Christen Sveaas' selskap Kistefos vurderer å selge alle aksjene i Magnora. Det fremgår av en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Kistofos vil selge drøyt 5,5 millioner aksjer, noe som utgjør 9,47 prosent av aksjene i Magnora i en akselerert bokbyggingsprosess.

Dersom alle aksjene selges er investoren helt ute av Magnora, etter at Sveaas i mars soltge unna et tilsvarende antall aksjer for 160 millioner kroner, eller 29 kroner pr. aksje.

Tilbudsprosessen begynner ved børsslutt tirsdag, og vil avsluttes innen klokken 8 onsdag morgen.

Kistefos har hyret inn Fearnley Securities som tilrettelegger i transaksjonen.

I slutten av forrige uke ble det kjent at Magnora øker sin eierandel i vindprosjektet det utvikler sammen med RWE Renewables i Birkenes kommune i Agder, en nyhet som sendte aksjen kraftig opp.

Vindkraftselskapets aksjekurs har det seneste året steget i overkant av 174 prosent, hittil i år er aksjen dog ned 22 prosent. Ved børsslutt tirsdag sto Magnora-kursen i 21,10 kroner.