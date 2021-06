Eierne sier ja til å lage ny energigigant

Agder Energi og Glitre Energis intensjonsavtale om fusjon er blitt godkjent av samtlige av selskapenes eiere, opplyses det i en melding.

Tirsdag ble fusjonen godkjent i kommunestyret i Drammen, mens styret i Vardar har gitt tommel opp tidligere.

Statkraft og et stort flertall av Agder-kommunene har også godkjent sammenslåingen, opplyses det.

– Tilslutningen fra eierne gir oss mulighet til å fortsette fusjonsforhandlingene, og det er vi glade for. Vi opplever at det har vært en grundig eierbehandling hvor politikerne har satt seg godt inn i hva en fusjon betyr for eiere og samfunn, sier styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi.

Agder Energi + Glitre Energi: Blir Norges nest største nettselskap med cirka 300.000 nettkunder.

Blir Norges tredje største vannkraftprodusent med årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh.

Blir Norges største selskap innen strømsalg til bedriftskunder.

Blir et av Norges største selskaper innen strømsalg i privatmarkedet med cirka 200.000 kunder.

Skrittene videre

Nå begynner partene på arbeidet med verdsettingen av begge parter, forhandlingene om bytteforhold samt jobben med et endelig avtaleverk.

– Planen er å legge frem det endelige fusjonsgrunnlaget for behandling for den enkelte eier og kommunene på nyåret, sier styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi.

Sonderingene om en mulig fusjon begynte allerede i fjor høst. I februar i år ble så en intensjonsavtale mellom partene kunngjort.

Kvart milliard i årlig gevinst

Dersom selskapene slås sammen, dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, het det da.

De årlige gevinstene fra en eventuell sammenslåing ble estimert til 250 millioner kroner.

Glitre Energi eies i dag av Drammen kommune samt 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar. Agder Energi eies av Agder-kommunene og Statkraft.