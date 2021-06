Cadeler, en leverandør innen offshore vind innenfor installasjoner, drift og vedlikehold, vil erstatte hovedkranen på installasjonsfartøyet Wind Osprey innen første kvartal 2024, i forbindelse med kranutskiftningen på Wind Orca, ifølge en melding fra selskapet.

I desember i fjor bestemte selskapet seg for å oppgradere Wind Orca med en ny og forbedret kran for å oppfylle fremtidige krav for installasjonsfartøyer. I den kontrakten hadde Cadeler en opsjon på å bytte kranen på Wind Osprey, som nå er satt i kraft.

Kranutskiftningen er planlagt i starten av 4. kvartal i 2023 og vil bli fullført i forbindelse med kranutskiftningen på Wind Orca.