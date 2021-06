Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Shell, BKK og Lyse går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Sammen kan vi tilby det beste fra globale til lokale ressurser i et felles prosjekt, og blir en svært solid søker til disse havvind-konsesjonene, sier Marianne J. Olsnes, adm. direktør i Norske Shell, i en melding.

Shell har globalt vært en industriell aktør i vindkraft i over 20 år, med vindkraftprosjekter i både Europa, USA og Asia.

Samarbeidsavtalen mellom de tre selskapene ble undertegnet nylig og arbeidet med å forberede de to søknadene er godt i gang. Alliansen har store ambisjoner for prosjektet, og mener at spesielt Sørlige Nordsjø II, med sin beliggenhet på grensen til dansk sokkel, er ideelt for tilknytning til Europa.

Begge feltene beskrives som krevende i forhold til utbyggingsløsninger og teknologi.

– Vi ser på Norge som et interessant område både for å sikre Europa nok fornybar elektrisk kraft og for å utvikle flytende havvind-løsninger som kan bli kommersielle. Også fra et globalt perspektiv ser vi Lyse og BKK som verdifulle samarbeidspartnere med kompetanse fra vannkraft og nettløsninger, sier Hessel de Jong, som leder Shells havvind-virksomhet i Europa.

Myndighetene åpner opp for at Utsira Nord kan få opptil 1500 MW havvind og Sørlige Nordsjø II opptil 3000 MW. Mens Sørlig Nordsjø II utfordrer dagens grenser for bunnfast teknologi, vil Utsira Nord kreve innovative løsninger for flytende vindkraft.