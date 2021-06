Arctic Securities forventer en dobling av aksjekursen

Siden børsnoteringen i begynnelsen av mars har pilen stort sett pekt ned for aksjonærene i Aker Clean Hydrogen. Nå tar Arctic Securities opp dekning av aksjen, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 17 kroner, ifølge TDN Direkt.

Tallknuserne mener Aker Clean Hydrogen kan ta en viktig rolle innen rene hydrogenprosjekter som er i industriell skala og dra nytte av betydelige synergier fra Aker-konsernet.

Arctic Securities minner også om at Aker Clean Hydrogen har en begrenset kommersiell risiko ved å kunne sikre flere langsiktige kraftkjøpsavtaler og kontrakter.

«Vårt kursmål er basert på en DCF-analyse med konservative multipler samt nettokapasitet på 3,3 gigawatt i 2030, noe som er 33 prosent lavere enn selskapet selv modellerer for», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Torsdag omsettes aksjen for 7,77 kroner, opp 3,0 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen mer enn doble deg fra dagens nivå.