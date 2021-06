Svensk ekspansjon for Hynion

Hydrogenselskapet Hynion utvider virksomheten og overtar eierskap og drift av en hydrogenstasjon på Arlanda lufthavn i Sverige. Dette fremkommer av en børsmelding torsdag formiddag.

Hynion satser på å levere hydrogen som drivstoff til biler. Foreløpig drifter de en stasjon på Høvik, og har to stasjoner til i Porsgrunn og Gøteborg som det planlegges at skal være i drift snart. Stasjonen på Arlanda blir den fjerde stasjonen i Hynions portefølje.

Hydrogen som drivstoff har vært tema for mye kontrovers, særlig etter at en hydrogenstasjon i Sandvika eksploderte i 2019. Likevel spår forskningskonsernet Sintef en lys fremtid for hydrogen, med etterspørselsprognoser på over 100 millioner tonn i 2050.

Hynion er nykommer på børs, med notering på Euronext Growth 16. april i år. Aksjen fikk god oppsving fra start, men har senere falt tilbake til en pris på rundt 4 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 4,45 kroner, opp 7,2 % for dagen, og opp 78% fra tegningskursen på 2,50 kroner 16. april.