Meglerhus forventer kursoppgang på 60 prosent

Norne Securities tar opp dekning av Norsk Solar med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 15 kroner. Tallknuserne er godt fornøyd med selskapets ambisiøse vekstmål med fokus på fremvoksende markeder.

«Solmarkedet blomstrer takket være betydelige kostnadsreduksjoner og myndighetspolitikk, og det raskest voksende segmentet er det kommersielle og industrielle segmentet som er fokusområdet for Norsk Solar», skriver Norne Securities.

Aksjen ble sist omsatt for 9,20 kroner, opp 4,4 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige yttterligere 63 prosent.

Nord-Makedonia

Tidligere denne uken signerte Norsk Solar en felles utviklingsavtale om å bygge et solkraftverk i Nord-Makedonia. Solkraftverket vil være et felles utviklingsprosjekt med en lokal partner, majoritetseid av Norsk Solar. Prosjektet vil være lokalisert i nærheten av Skopje, i nærheten av store industri- og bedriftsbedrifter.

– Vi har jobbet aktivt i Balkan-regionen i årevis, og nå materialiserer vi oss. Nord-Makedonia, med sitt store solpotensial, men i stor grad fossil-drivstoffbaserte energimiks, skaper et solid grunnlag for vår forretningsmodell, uttalte Øyvind L. Vesterdal, adm. direktør i Norsk Solar.

Fearnley anbefaler kjøp

I begynnelsen av mai tok Fearnley Securities opp dekning av Norsk Solar, noe som resulterte i en kjøpsanbefaling og et kursmål 15 kroner.

Da Norsk Solar debuterte på Euronext Growth 19. april sluttet aksjen på 10 kroner. I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 110 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Det ble gjort gjennom plassering av drøye 11,5 millioner aksjer til en kurs på 9,50 kroner stykket.

Provenyet vil bli brukt til investeringer i kraftproduserende eiendeler, utvikling av nye kraftproduksjonsprosjekter, arbeidskapital, samt generelle selskapsformål.