Oljeselskap lammes av sosial uro

Interoil Exploration and Productions produksjon i Argentina og Colombia gikk tilbake i mai, viser en oppdatering fra selskapet.

Totalt produserte selskapet 3.307 fat oljeekvivalenter pr. dag, ned fra 3.441 i april.

Nedgangen forklares med den sosiale uroen i Colombia og at denne også i mai har påvirket det meste av landets økonomiske aktivitet, inkludert produksjon av olje og gass.

I Colombia var produksjonen 748 fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 832 i april. Produksjonen av olje gikk ned fra 576 til 492 fat pr. dag.

I Argentina var produksjonen 2.559 fat oljeekvivalenter pr. dag, ned fra 2.609 måneden før. Oljeproduksjonen var imidlertid opp fra 317 til 338 fat pr. dag.

Årsrapport utsatt

Situasjonen i Colombia har gjort at Interoil holder igjen på produksjonen. Den har også medført nye utsettelser for den planlagte boringen av Mazorca-brønnen på Altair-feltet, opplyser selskapet.

I Argentina er situasjonen en annen. Her melder selskapet om oppløftende resultater og økt produksjon fra MMO-15-feltet, til tross for at coronalockdown forsinker virksomheten.

Uroen i Colombia og situasjonen med coronapandemien i Latin-Amerika har vært årsakene til at Interoil også har utsatt publiseringen av årsrapporten for 2020 ved flere anledninger.

I mai ble årsrapporten utsatt til 11. juni. 11. juni ble den så utsatt til 25. juni.