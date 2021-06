Rystad Energy: – Markedet vil være ganske stramt

Etter at oljeprisen flørtet med 75 dollar pr. fat, trakk den seg noe tilbake til 73 dollar etter Feds rentemøte forrige uke. Den amerikanske sentralbanken hintet om mulige renteøkninger i 2023, noe som vil kunne minske den globale oljeetterspørselen. Til tross for dette tror Rystad Energy på et stramt oljemarkedet fremover.

«Futures i markedet klamrer seg fortsatt til den kraftige stigningen i oljeprisen som kom etter vaksineåpningen i november 2020», skriver analytikeren. Videre er det stor differanse mellom tilbud og etterspørsel i Brent futures-kontrakter, noe som ifølge Rystad bekrefter deres syn om at oljemarkedet vil være ganske stramt frem til OPEC+ løsner på tilbudet.

Avgjørende for gjenåpning

Hvordan oljeprisen utvikler seg vil være viktig for hvordan verden vil se ut i kjølvannet av pandemien. Høyere oljepriser vil gjøre det vanskeligere for land som har en positiv importbalanse på olje, som India og Kina, å gjenreise økonomien etter en krevende periode.

Dickson trekker frem oljemarkedet på 1970-tallet som et eksempel. Stigende oljepris førte da til at mange land opplevde mindre økonomisk vekst, høye renter og industrikollaps. Det fremlegges i rapporten at en tresifret oljepris ikke bare vil kunne føre til lavere global oljeetterspørsel, men også svakere økonomisk vekst, ikke ulikt det vi så på 1970-tallet.

Samtidig er det fristende for oljenasjoner å opprettholde en høy oljepris, da flere av disse landene tapte penger i 2020. Høye oljeinntekter vil dermed kunne føre til positiv balanse på fremtidige statsbudsjett.

Iransk valgkamp

I rapporten pekes det også på det iranske valget som noe å følge med på, men Rystad Energy ser ikke på dette som noe som vil påvirke oljeprisen ytterligere. Det gjenstår å se om det vil kommuniseres en eventuell fremskyndelse av atomvåpenavtaler, der Rystad ikke forventer at det inngås noen avtale før tidligst august.