Kjempefunn for oljeselskap: – Fantastiske nyheter

Oljeselskapene Vår Energi og Mime Petroleum bekrefter at de har gjort funn i letebrønnene King og Prince i Balder-området, som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen.

Foreløpig estimeres det at feltet inneholder mellom 60 og 135 millioner utvinnbare fat.

Selskapene vil fortsette å analysere potensialet i både King og Prince, og ytterligere oppdatere oppsidepotensialet i begge brønnene.

Letesjef Denis Palermo er fornøyd med selskapets femte funn på sokkelen hittil i år.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi har alltid visst at det fortsatt finnes muligheter i Balder-området, og nå er jeg stolt og glad over å se at det harde arbeidet som er lagt ned av alle i prosjektet har lønnet seg, sier han i en kommentar.