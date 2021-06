Nel blir med tungvektere i hydrogen-initiativ

Nel har inngått et samarbeid om å utvikle et fossilfritt hydrogenanlegg i Hofors, Sverige, sammen med partnerne Ovako, Volvo, Hitachi ABB og H2 Green Steel, ifølge en melding fra selskapet.

Omdannelsen til grønt hydrogen i produksjonsprosessen vil redusere CO2-utslipp fra anlegget med 50 prosent fra dagens nivå, med muligheter for fremtidig utvikling av hydrogeninfrastruktur for transport.

«Grønt hydrogen har egenskaper for å redusere CO2-utslipp fra stålvalsing og fresing, og dette vil være det første prosjektet i verden som varmer stålet med hydrogen før rulling», sier Jon André Løkke, adm. direktør i Nel i meldingen.

Initiativet vil fokusere på å utvikle et fossilfritt produksjonsanlegg for stål, der hensikten er å ta det første skrittet mot å skape et fremtidig hydrogen infrastruktur for transportsektoren.

Investeringen på 180 millioner svenske kroner støttes av det svenske energibyrået via Industriklivet-initiativet.

Mandag rykket Berenberg ut med en kjøpsanbefaling på Nel-aksjen, og investeringsbanken ser en oppside på 70,4 prosent i hydrogenselskapet.