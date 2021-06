Røkke-selskap vurderer fabrikkutvidelse og øyner produksjonsstart

Det er fremskritt i Aker Clean Hydrogen og Varanger Krafts prosjekt for å bygge et grønt hydrogen- og ammoniakkanlegg i Berlevåg i Nord-Norge. De to selskapene kan melde om at prosjektet har bestått mulighetsstudien og konseptfasen, ifølge en børsmelding tirsdag morgen.

Prosjektdesignet er basert på et 100 megawatts (MW) hydrogenanlegg, men det vurderes å forhåndsfasilitere en potensiell fremtidig utvidelse til 200 MW. Planen er å begynne å produsere grønn ammoniakk innen utgangen av 2024.

På anlegget skal den grønne ammoniakken produseres med vann og fornybar kraft fra Raggovidda vindpark, og vil erstatte fossile energikilder for skip, rigger og kraftverk. Totalt vil prosjektet kunne fjerne rundt 200.000 tonn CO2 pr. år.

Norske myndigheter forlenget nylig lisensfristen for Varanger Kraft for å utvide vindkraftproduksjonskapasiteten på Raggovidda vindkraftverk til 2026.

Et 2,5 MW hydrogen pilotanlegg er allerede i drift med kraft fra vindparken.



«Funnene bekrefter at Green Ammonia Berlevåg-prosjektet er godt posisjonert for å realisere grønn ammoniakkproduksjon i stor skala, for å avkarbonisere arktisk skipsfart og kraftverk», sier Knut Nyborg, adm. direktør i Aker Clean Hydrogen.

Hydrogenaksjen er ned 29,46 prosent de siste tre månedene til 7,8 kroner.