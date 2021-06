Russland vil øke oljeproduksjon

Russland er under oppfatning at det er et tilbudsunderskudd i oljemarkedet, og vurderer derfor å forslå en produksjonsøkning fra OPEC+, skriver Bloomberg News.

Oljegiganten forventer at tilbudsunderskuddet vil vedvare på mellomlang sikt, og Bloomberg skriver videre at Russlands endelige ståsted vedrørende forslag om produksjonsøkning fortatt er under utforming. Russlands visestatsminister Alexander Novak skal senere i dag møte landets største oljeprodusenter for å diskutere markedssituasjonen i oljemarkedet.

Ikke bare Russland

Videre melder Reuters om at resten av OPEC+ også ønsker å øke oljeproduksjonen.

Foreløpig planlegger kartellet å returnere 2,1 millioner fat olje hver dag i tidsperioden mai til juli, som en del av planen om gradvis produksjonsøkning. OPEC+ skal etter planen møtes 1. juli.