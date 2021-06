Gigantisk hydrogeninvestering

Det meldes tirsdag om at det amerikanske selskapet Nikola, som produserer diverse nullutslippskjøretøy, har kjøpt 20 prosent av hydrogenselskapet WVR. Selskapet utvikler et anlegg som skal bruke restprodukter fra avfall for å produsere fornybar hydrogen som brensel til kjøretøy.

–Prosjektet er ventet å være det største innen karbonfangst og produksjon av ren hydrogen i USA når det ferdigstilles, skrives det i meldingen.

Kan gjøre det mulig å konkurrere med diesel

Investeringen vil gi Nikola et stort hydrogenanlegg, og åpner for avtak av 50 tonn hydrogen per dag, som kan leveres til selskapets fremtidige fyllestasjoner. Disse er enda i planleggingsfasen, og skal ifølge selskapet stå ferdig i 2023 i California og Arizona.

–Vi har til hensikt at dette prosjektet skal produsere rent og billig hydrogen i en kritisk viktig geografi for kommersiell transport. Wabash-løsningen kan generere elektrisitet og drivstoff for hydrogentransport, noe som vil gi fleksibilitet til å støtte fremtidig lastebilsalg og utrulling av hydrogenstasjoner i regionen, skriver sjef for "Energy and Commercial" Pablo Koziner i Nikola.

Videre kommenterer Koziner at investeringen vil bidra til å styrke konkurranseevnen til hydrogen som drivstoffteknologi: –Den forventede effektiviteten i WVRs rene hydrogenproduksjon burde gjøre det mulig for Nikola å inngå avtaler for leasing av lastebiler, som inkluderer drivstoff, service og vedlikehold, til å konkurrere gunstig med diesel.

Aksjen, som er notert på Nasdaq-børsen, steg syv prosent på nyheten i løpet av tirsdagshandelen.