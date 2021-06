DNB Markets hever kursmål på Aker BP

AKERBP

DNB Markets oppjusterer kursmålet på Aker BP til 285 fra tidligere 255 kroner pr. aksje, samtidig som det opprettholdes en hold-anbefaling.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset onsdag, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets skriver at de tror selskapet er posisjonert for en høyere produksjonsguiding i 2021, høyere FID-aktivitet og høyere utbytte i 2022. Imidlertid peker meglerhuset på at med et pris/NAV-forhold på 1,3x mener de at aksjen er riktig priset og opprettholder derfor hold-anbefalingen.

Hittil i år har aksjen steget nesten 30 prosent.