Har installert 1.000 vindmøller til havs

Denne uken ble Ørsteds vindturbin nummer 1.000 installert på prosjektet Hornsea Two, en vindpark som når den er ferdigstilt vil ha en kapasitet på 1.386 megawatt.

Turbinen som sørget for at selskapet nådde milepælen er produsert av Siemens Gamesa og har en kapasitet på 8,4 megawatt.

Selskapet er involvert på eiersiden i 12 ulike operative vindfarmer i britisk farvann, som til sammen utgjør 982 vindturbiner med en samlet kapasitet på 4.921 gigawatt, således bidrar turbin nummer 1.000 også til at selskapet runder 5 gigawatt i installert kapasitet. Til sammen forsyner disse opptil 4,2 millioner husholdninger med strøm.

– Når Hornsea Two står klart vil vi kunne forsyne 5,5 biritske hjem med strøm, sier Ørsteds Storbritannia-sjef Duncan Clark i en kommentar.

Når Hornsea Two står ferdig i 2022 vil vindparken bestå av 165 vindturbiner med en samlet kapasitet på 1,4 gigawatt og bli verdens største operative havvindpark. I dag er det Hornsea-prosjektets første fase som troner på toppen med en produksjonskapasitet på 1,2 gigawatt.

På tampen av fjoråret fikk Ørsted godkjent planene for Hornsea Three, denne parken vil utgjøre hele 231 vindturbiner med en kapasitet på 2,4 gigawatt. Planleggingen for prosjektets fjerde fase er også i gang, men her er det foreløpig usikkert hvor mange turbiner som blir installert, ettersom det også planlegges karbonlagring i samme område.