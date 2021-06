Berging av Ocean Sun-anlegg i gang

Ocean Suns flytende solkraftverk ble den 9. juni skadd og endte delvis under vann. Nå har selskapet i samarbeid med Statkraft startet arbeidet med å dra de skadde delene i land, melder Ocean Sun torsdags morgen.

Kraftverket ligger ved Statkrafts Banjas vannkraftreservoar i Albania.

Det var en hendelse på kvelden 9. juni som endte med at den flytende ringen med membran og to tilkoblede lektere ble skadet. Selskapet melder at de jobber tett med Statkraft for å komme til bunns i hva som førte til hendelsen. Dette vil hjelpe selskapet i prosessen med å legge en plan for prosjektets videre utvikling for Banja.

Selskapet understreker at de fortsatt har full tillit til kjerneteknologien og prosjektet.