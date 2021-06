Okeanis Eco Tankers gir utbytte

Styret i greske Okeanis Eco Tankers har godkjent et utbytte på 0,75 dollar per aksje, i forbindelse med rederiets levering av to av de tre skipene i Aframax-flåten, melder selskapet. Styret forventer å utbetale enda et utbytte når det tredje skipet leveres.

Den solgte Aframax-flåten består av tre fartøy. Utbyttebetalingen skjer i forbindelse med leveringen av skipene Nissos Therassia og Nissos Schinoussa til sine nye eiere. Styret planlegger å foreslå enda en utbetaling når skipet Nissos Heraclea er avlevert til sin nye eier – forventet å skje i august 2021.

Det første utbyttet utbetales 30. juni.