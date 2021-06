Selger halve havvindparken for milliarder av kroner

Vattenfall har inngått en avtale med BASF om salg av 49,5 prosent av Vattenfalls havvindpark Hollandse Kust Zuid i Nederland.

Vattenfall skriver i en melding at prisen er på 300 millioner euro, eller 3,05 milliarder kroner. Inkludert BASFs bidrag til å finansiere havvindparken, utgjør BASFs totale forpliktelse rundt 1,6 milliarder euro eller 16,2 milliarder kroner.

Det er ventet at transaksjonen gjennomføres i fjerde kvartal 2021, med forbehold om godkjenning fra relevante myndigheter.

140 vindturbiner

Byggingen av havvindparken starter derimot i juli 2021. Når den er i full drift vil vindparken, ifølge Vattenfall, være den største havvindparken i verden med 140 vindturbiner og en total installert kapasitet på 1,5 gigawatt.

Vattenfall regner med at prosjektet blir fullt operativt i 2023.

– Det er den første store investeringen av BASF i anlegg for fornybar kraft. Med denne investeringen sikrer vi betydelige mengder elektrisitet fra fornybare kilder for BASF, som er et sentralt element i vår vei mot klimanøytralitet, sier Dr. Martin Brudermüller, styreleder i BASF SE, i en melding.