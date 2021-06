Fornybarsektoren fikk et hardt tilbakeslag på nyåret, og har slitt i årets første halvår, etter en kjempesterk høst. Roteringen ut av fornybarsektoren har blant annet slått hardt ut for de norske solaksjene Scatec, Aega og Ocean Sun som er ned henholdsvis 32, 55 og 38 prosent, så langt i år.

Flere selskaper i solsektoren har også slitt globalt, og det amerikanske investeringsselskapet Stephens mener den svake utviklingen skaper en god kjøpsmulighet.

«Den fornyede forpliktelsen fra regjeringer, offentlige, og private selskaper i kombinasjon med allmenhetens oppfattelse av å bekjempe klimaendringer underbygger fremtidig etterspørsel etter solenergi», skriver Stephens-analytikeren Gail Nicholson i et notat, ifølge CNBC.

Investeringsselskapet har derfor startet dekningen av fem solaksjer, alle med en kjøpsanbefaling.

Nicholson mener den svake utviklingen så langt i år skaper en attraktiv inngang for investorer som ønsker grønn vekst. Investeringsselskapet spår at solenergimarkedet vil vokse mer enn 15 prosent årlig i løpet av de neste fem årene. Det venter også at den globale kapasiteten for installerte solceller vil bli mer enn doblet innen 2025.