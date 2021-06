Bru skal diskutere CO2-lagring i Nordsjøen med Storbritannias energiminister

Den britiske ministeren for næringsliv, energi og industristrategi, Kwasi Kwarteng, kommer på norgesbesøk mandag for å bli inspirert til videre energisamarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Møtet med Norges olje- og energiminister Tina Bru (H) skal blant annet handle om fornybar energi og havvind, krafthandelsavtalen, gass og Equinors ambisiøse CO2-lagringsprosjekt Northern Lights, som ble igangsatt i fjor vår.

– Møtet vil ta for seg hele bredden av energisamarbeidet, både fornybar energi, gass, og mulighetene for nye industrier som havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB.

Satsing på CO2-lagring i Nordsjøen

Northern Lights-prosjektet er et samarbeid mellom oljegigantene Equinor, Shell og Total, og det går ut på å opprette et CO2-depot 2.500 meter under havbunnen på norsk sokkel. Der skal norske og europeiske CO2-utslipp injiseres og lagres permanent.

Northern Lights inngår i det nasjonale prosjektet Langskip, som har en prislapp på totalt 25 milliarder kroner.

Da grunnsteinen for administrasjonsbygget til Equinors anlegg for mottak og mellomlagring av CO2 i Øygarden ble lagt 26. mai, sa statsminister Erna Solberg (H) at hun tror anlegget vil kunne bli en katalysator for nye grønne prosjekter.

OED bekrefter at blått hydrogen også vil bli et tema under ministermøtet. Det er hydrogen som er fremstilt av naturgass, hvor en fanger og lagrer det aller meste av CO2 som frigjøres i produksjonen.

Krafthandelsavtalen og avfallsforbrenning

I løpet av dagen skal britene blant annet spise lunsj med Tina Bru og konsernsjef Anders Opedal i Equinor for å diskutere Northern Lights, og Kwarteng skal besøke Fortums avfallsforbrenningsanlegg i Klemetsrud i Oslo.

Britene har selv mange avfallsforbrenningsanlegg, og kan derfor være spesielt interessert i fangst og lagring av CO2 fra slike anlegg.

Videre skal energiministrene møte pressen i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien.