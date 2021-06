Norsk Solar har inngått en 25-årig utviklingsavtale med Órigo Energia for leveranser av 37 MWp ren energi, og vil finansiere, bygge, eie og drive en portefølje på 12 prosjekter, går det frem av en børsmelding.

Total investeringsramme estimeres til 250 millioner kroner. Prosjektene vil bli bygget i delstaten Minas Gerais, og finansiell sluttføring ventes over den europeiske sommeren. Delstaten ligger sørøst i Brasil, og er landet nest folkerikeste med mer enn 21 millioner innbyggere.

– Denne avtalen er et naturlig neste skritt i vår forretningsplan og vårt fokus i Brasil etter at vi nylig gikk inn i markedet, sier toppsjef Øyvind L. Vesterdal i en kommentar.

Partneren – en pionér

Utviklingen og byggingen gjøres i partnerskap med GDSolar, ifølge meldingen «en pionér og leder» i utviklingen av solenergi i Brasil, med 61 operasjonelle anlegg og 202 MWp installert kapasitet. Norsk Solar vil eie 90 prosent av prosjektene, mens GDSolar vil beholde 10 prosent og støtte driften av anleggene i løpet av de 25 årene.

– Det brasilianske, industrielle markedet for sol er i rask vekst og vi ser stort potensial i vår handlingsplan for verdiskapning. (...) Vår ambisjon er å bli en av de ledende solkraftprodusenter for næringslivs- og industrikunder i Brasil i løpet av de neste årene, sier Norsk Solars Brasil-direktør Mauro Benedetti i en kommentar.