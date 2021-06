Hynion og ny partner vil ta hydrogen og karbon til Europa

Hydrogenselskapet Hynion har inngått en avtale med Greenlogix om å etablere et joint venture, opplyses det i en melding mandag.

JV-et skal gjelde kommersialisering av ny produksjonsteknologi for hydrogen til Hynions hydrogenfyllestasjoner samt for det som omtales som kommersielt attraktivt karbon.

Partene viser til at begge har oppnådd oppmuntrende resultater i testingen av sine teknologiske konsepter, og at de nå er klare for å bygge et pilotanlegg, der produksjonsfasiliteter fra Greenlogix vil bli integrert i en hydrogenstasjon fra Hynion.

Pilotanlegget skal levere nok hydrogen til å forsyne en mindre lastebilflåte eller en drosjeflåte på opptil 200 biler, samt solid karbon i svært etterspurte kvaliteter, opplyses det. Kapasiteten skal dessuten kunne utvides modulært.

Hvor i Skandinavia pilotanlegget vil bli oppført, vil ikke partene ut med på nåværende tidspunkt.

Ifølge Hynion-sjef Ulf Hafseld vil partene utvide med flere stasjoner i Skandinavia og Europa når konsept og teknologi er verifisert og finpusset med pilotanlegget.

– Vår teknologi er en katalytisk konverteringsenhet som kan bruke ethvert hydrokarbon og splitte det opp i rent karbon og hydrogen. Det bruker mindre energi enn alle andre kjente prosesser og gir rene produktstrømmer – og det slipper ikke ut CO2 eller andre klimagasser, sier adm. direktør Manfred Lenzi i AGT i meldingen.

AGT er deleier i Greenlogix sammen med Eisenmann Environmental Technology.