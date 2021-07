Noreco spår gode kvartalstall

Noreco meldte mandag inn estimater for tallene for andre kvartal.

Selskapets årlige guiding på antall tusen oljefatekvivalenter produsert per dag lå mellom 25,5 og 27,5. I følge selskapets estimater for april og mai, vil de faktiske tallene legge seg i den øvre delen av intervallet – 27,3 tusen produserte oljefatekvivalenter per dag.

Selskapet meldte også om en sterk likviditetsposisjon på 272 millioner dollar, bestående blant annet av en lånekapasitet på 178 millioner dollar.

Hele rapporten for andre kvartal offentliggjøres 13. juli.